Eletropaulo registra prejuízo de R$ 5,437 milhões no 1º trimestre

São Paulo – A Eletropaulo registrou um prejuízo líquido de R$ 5,437 milhões no primeiro trimestre deste ano, revertendo o lucro líquido reapresentado de R$ 12,925 milhões de igual intervalo do ano passado.

Segundo a empresa, a reversão do resultado líquido é explicada pela variação negativa do Ebitda ajustado pelo fundo de pensão no montante de R$ 16,8 milhões; pela variação negativa do resultado financeiro de R$ 8,5 milhões, principalmente impactado pela atualização do Acordo Eletrobras; pelas maiores despesas com depreciação e amortização no valor de R$ 9,9 milhões em função do maior nível de investimento da Companhia; e pelos menores impostos (IR/CSLL) em R$ 11,5 milhões.

A Eletropaulo informou que, desconsiderando os efeitos não recorrentes de PIS/Cofins e ressarcimentos de acordos bilaterais, registrados no primeiro trimestre de 2017, o resultado líquido ajustado da companhia totalizaria um prejuízo de R$ 34,2 milhões no período, o que representaria uma variação positiva de R$ 28,7 milhões para o primeiro trimestre deste ano.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 251,1 milhões no primeiro trimestre, queda de 4,4%. A margem Ebitda encerrou o período em 7,8%, uma retração de 1,4 ponto porcentual.

A receita operacional líquida somou R$ 3,201 bilhões no primeiro trimestre, representando uma alta de 13% frente ao mesmo período do ano passado.

O resultado financeiro líquido apresentou um desempenho negativo de R$ 117,2 milhões, ante gastos de R$ 108,7 milhões de um ano antes.