Eletropaulo convoca assembleia para mudar Conselho e estatuto

São Paulo – A distribuidora de energia elétrica Eletropaulo, da norte-americana AES, convocou Assembleia Geral Extraordinária para 2 de janeiro na qual seus acionistas deverão deliberar sobre mudanças no estatuto social e no Conselho de Administração da companhia, segundo comunicado da elétrica nesta segunda-feira.

A companhia propõe adequar a composição do colegiado, que passaria a ter nove conselheiros efetivos, três dos quais terão os nomes submetidos à assembleia, enquanto nas outras seis vagas seguirão profissionais que já compõem o Conselho.

A AES indicou a ex-presidente da Light, Ana Marta Horta Veloso, o ex-diretor financeiro da Neoenergia, Erik da Costa Breyer, e Ana Maria Loureiro Recart para as três vagas.

Já Britaldo Soares, Julian Nebreda, Fernando Quintana Merino e Jerson Kelman, além dos Conselheiros efetivos Alexandre Meduneckas e Marcelo Gasparino da Silva serão mantidos nos cargos.

A AES também propõe, entre outras mudanças, que o estatuto da companhia permita ao Conselho autorizar a emissão, sem direito de preferência ou com redução do prazo, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, ou mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, dentro do limite de capital autorizado.