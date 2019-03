Eletrobras reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 13,3 bilhões em 2018

São Paulo – A Eletrobras encerrou 2018 com um lucro líquido de R$ 13,348 bilhões, revertendo prejuízo líquido de R$ 1,726 bilhão em 2017, o qual foi reapresentado. O resultado vem de lucro líquido de R$ 15,227 bilhões em operações continuadas e prejuízo de R$ 1,879 bilhão em operações descontinuadas, as distribuidoras.

No quarto trimestre, a companhia reportou lucro líquido de R$ 12,073 bilhões, ante prejuízo líquido de R$ 3,998 bilhões no mesmo período do ano anterior. O resultado foi beneficiado por reversão de provisões para contingências no montante de R$ 1,201 bilhão no quarto trimestre de 2018, sendo R$ 563 milhões relativos a provisão para empréstimos compulsórios.

No ano, a companhia obteve Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 19,990 bilhões e no critério pro forma R$ 8,456 bilhões. Não foi informado comparativo no demonstrativo financeiro completo, tampouco os dados do quarto trimestre nessa linha.

A receita líquida no ano caiu 15% para R$ 24,976 bilhões no ano, ante R$ 29,441 bilhões em 2017. O resultado financeiro foi uma despesa de R$ 578 milhões, 66% menor que a de R$ 1,736 bilhão em 2017.

Em 2018, o Sistema Eletrobras realizou R$ 4,6 bilhões em investimentos, ou 74,1% do orçamento programado para o ano. Este valor se divide em R$ 3,34 bilhões corporativos e R$ 1,26 bilhões em Parcerias, sendo que Geração respondeu por R$ 1,02 bilhão, Transmissão por R$ 1,35 bilhão, Distribuição R$ 530 milhões, e outros (Pesquisa, Infraestrutura e Qualidade Ambiental) R$ 420 milhões. Ante 2017, cresceu 9,4% o total do investimento corporativo e caíram 41,6% nas parcerias.