Eletrobras reitera leilão de distribuidoras em 30 de agosto

São Paulo – O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, reiterou nesta quinta-feira, 26,o cronograma já indicado de realização do leilão das quatro distribuidoras do grupo Eletrobras que operam no Norte (Amazonas Energia, Ceron, Eletroacre e Boa Vista Energia) de 30 de agosto, muito embora até o momento não tenha havido divulgação de determinadas datas que antecedem o certame, como o dia da entrega das propostas.

O governo marcou a nova data na expectativa de que até lá seja aprovado o Projeto de Lei 2.332, que saneia financeiramente essas distribuidoras deficitárias, pelo Senado, o que é esperado para acontecer até meados de agosto. Ferreira Junior salientou que a lei traria maior valor para as empresas.

A expectativa é que a distribuidora alagoana Ceal também possa ser leiloada no mesmo dia, disse o superintendente de desestatização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Rodolfo Torres. Atualmente a venda da empresa está impedida por uma questão judicial. “Estamos com tudo preparado para assim que tiver a possibilidade judicial, a expectativa é que ocorra junto com as demais”, disse.

Ferreira também comentou sobre a expectativa quanto ao processo de venda de outros ativos, como as participações em Sociedades de Propósito Específico (SPEs). Segundo ele, a companhia está em tratativas finais com o Tribunal de Contas da União (TCU) para viabilizar a venda dessas SPEs. “A expectativa é fazer leilão em setembro”, disse.