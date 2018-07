Eletrobras: venda de ativos de geração e transmissão deve ser em setembro

São Paulo – A Eletrobras espera conseguir realizar em meados de setembro um leilão para a venda de uma série de participações da companhia em parques eólicos e linhas de transmissão, que chegou a ser previsto anteriormente para o final do ano passado e depois para junho, disse nesta quinta-feira o presidente da estatal, Wilson Ferreira Jr.

O executivo explicou que a realização da licitação depende de tratativas junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), que pediu esclarecimentos sobre o processo.

Mas uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu privatizações com mudança de controle sem prévia autorização legislativa, também poderia eventualmente prejudicar a venda ao menos de alguns ativos do pacote, nos quais a Eletrobras é majoritária.

Questionado por jornalistas sobre o impacto da decisão judicial sobre a venda de ativos, Ferreira afirmou que o tema ainda está em avaliação na companhia e na Advocacia-Geral da União (AGU).

Ele participou nesta quinta-feira do leilão para a venda pela Eletrobras da distribuidora Cepisa, arrematada pela Equatorial Energia.