Eletrobras pede adesão a programa sobre governança em estatais

São Paulo – A Eletrobras informou na noite de terça-feira que encaminhou à bolsa paulista B3 pedido de certificação para adesão ao Programa Destaque em Governança de Estatais, conforme comunicado divulgado ao mercado.

Desenvolvido pela própria B3, o programa visa incentivar companhias estatais a aprimorar as práticas de governança corporativa.

Segundo a Eletrobras, o pedido de adesão ao programa faz parte do Plano Diretor de Negócios e Gestão 2018-2022, apresentado em dezembro e que prevê investimentos totais 45 por cento menores frente o planejamento para 2017-2021.

“A iniciativa de adesão ao Programa Destaque em Governança de Estatais da B3 reafirma o compromisso da Eletrobras com a contínua melhoria de sua governança, bem como seu alinhamento às melhores práticas do mercado”, afirmou a empresa no comunicado.