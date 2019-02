Eletrobras informa aprovação do Cade para venda da Amazonas Energia à ATEM

São Paulo – A Eletrobras confirmou a decisão favorável do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) à venda do controle da Amazona Energia para o Consórcio Oliveira Energia (ATEM).

A estatal ressalta que ainda há um prazo de 15 dias para que sejam pedidos recursos sobre a decisão, e portanto somente depois disso ela se tornará definitiva. A partir daí, a Eletrobras divulgará uma atualização do cronograma para a privatização da Amazonas.

Em outro comunicado, a Eletrobras informa a eleição de Elvira Baracuhy Cavalcanti como diretor Financeira e de Relações com Investidores. Ela faz parte do conselho de administração da estatal eleita pelos acionistas minoritários titulares de ações preferenciais, e também faz parte do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário, cargos que ela deixará para assumir a diretoria. A posse ocorrerá em até 30 dias.