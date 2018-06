Eletrobras firma parceria com a EDF para cooperação na área nuclear

São Paulo – A Eletrobras e a Eletronuclear fecharam parceria com a empresa francesa Électricité de France (EDF) de cooperação na área nuclear. As empresas vão estudar oportunidades para a EDF colaborar com a retomada e conclusão da usina Angra 3, e no desenvolvimento de novas usinas nucleares no Brasil.

A empresa francesa vai contribuir também para a operação de Angra 1 e Angra 2, atuando na prevenção do envelhecimento de materiais, identificação do risco de obsolescência de equipamentos, manutenção e treinamento. As atividades serão realizadas por meio de acordos específicos, que serão definidos posteriormente, informa a Eletrobras. A validade do memorando de entendimentos é de três anos, podendo ser estendida para até cinco anos.