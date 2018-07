Eletrobras estuda suspensão de dívida de subsidiária Eletronuclear

Renato Carvalho, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Em resposta a um ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Eletrobras admite que estuda suspender, até o fim de 2018, o pagamento do principal de uma dívida da subsidiária Eletronuclear com a estatal.

O ofício foi motivado por reportagem do jornal Valor Econômico publicada nesta sexta-feira, 27, que cita a negociação de uma dívida de R$ 1 bilhão da Eletronuclear com sua controladora. No comunicado, a Eletrobras afirma que o assunto necessita de aprovação de órgãos deliberativos internos, o que ainda não ocorreu. A estatal ressalta que esse tipo de operação entre controladas e holding são “comuns e rotineiras”.