Eletrobras diz que holding passou a deter 49% das ações da SPE Intesa

Por Renato Carvalho, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Em comunicado ao mercado divulgado nesta quarta-feira, 2, a Eletrobras esclarece que a Eletrobras Holding passou a deter 49% das ações da SPE Integração Transmissora de Energia S.A. (Intesa), após concluir a aquisição das participações que pertenciam à Eletronorte e Chesf.

Em comunicado divulgado no dia 19 de abril em que informava a conclusão da transação, a Eletrobras anunciou que a holding passava a deter a totalidade das ações da SPE Intesa. A operação tem como objetivo quitar as dívidas das subsidiárias com a Eletrobras.