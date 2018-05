Electrolux interrompe produção por falta de insumos

São Paulo – Desde sexta-feira, 25, a Electrolux parou de produzir eletrodomésticos nas fábricas de Curitiba (PR) e São Carlos (SP) e está em vias de suspender a produção da unidade de Manaus (AM) em razão da falta de insumos que não foram entregues durante a greve dos caminhoneiros. Cerca de 6 mil trabalhadores diretos e indiretos foram dispensados por uma semana.

Carlos Wittica, vice-presidente jurídico e de relações governamentais, conta que a empresa negociou com os sindicatos a compensação dos dias parados. “Foi uma forma de mitigar as perdas”, diz o executivo. Além da falta de insumos, ele conta que a companhia não está conseguindo entregar os produtos acabados. A expectativa da empresa é que a greve acabe nos próximos dias. Por isso, marcou o retorno dos trabalhadores para segunda-feira, 28. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.