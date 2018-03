Eldorado Brasil tem lucro de R$713 milhões em 2017

A produtora de celulose Eldorado Brasil divulgou nesta quarta-feira lucro líquido de 713 milhões de reais no ano passado, mais que o dobro do obtido em 2016, se aproveitando de melhoras operacionais e nos preços internacionais da commodity usada na produção de papel.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 2,22 bilhões de reais em 2017, alta de 40 por cento sobre o desempenho de 2016. A margem foi de 66 por cento, algo que a companhia afirmou ser a “a maior margem do setor em 2017”.

A Eldorado produziu 1,71 milhão de toneladas de celulose no ano passado, acima do limite de sua capacidade produtiva de 1,5 milhão de toneladas e 4 por cento acima do produzido em 2016. As vendas cresceram 3 por cento, a 1,72 milhão de toneladas.

Com isso, a receita líquida da empresa somou 3,35 bilhões de reais em 2017, 13 por cento acima do faturado em 2016.

O custo-caixa de produção foi de 504 reais por tonelada, queda de 19 por cento na comparação com 2016.

A Eldorado, que foi comprada pela holandesa Paper Excellence no ano passado, fechou 2017 com uma relação de dívida líquida sobre Ebitda de 3,36 vezes, abaixo das 4,96 vezes de 2016.