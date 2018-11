São Paulo – A operadora de telecomunicações TIM Participações anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 1,338 bilhão de reais no terceiro trimestre, montante 379,3 por cento superior ao do mesmo período do ano passado, refletindo um crédito fiscal de 950 milhões de reais.

Sem esse evento extraordinário, o lucro da companhia no período somou 388 milhões de reais, um aumento de 38,9 por cento na comparação ano a ano.