EDP lança rede com pontos de recarga de carros elétricos

São Paulo — A companhia de energia EDP anunciou nesta terça-feira (22) uma rede de postos de recarga de veículos elétricos que interliga o Estado de São Paulo a um corredor que inclui Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Vitória, aproveitando momento de forte crescimento nas vendas de carros elétricos e híbridos no país.

A rede da companhia elétrica inclui 30 pontos que podem fornecer 80 por cento da carga de um veículo em 25 a 30 minutos, afirmou a EDP. Além dos 30 pontos, a rede vai se conectar a outros 64 que compõem o corredor de cerca de 2.500 quilômetros de extensão.

O investimento no projeto é de 32,9 milhões de reais, informou a EDP, que fez parceria com as alemãs Siemens, Volkswagen, Audi e Porsche e a suíça ABB.

As vendas de veículos elétricos e híbridos no Brasil somam 5.436 unidades neste ano até o final de setembro, crescimento de 37 por cento sobre todo o ano de 2018, quando foram licenciadas no país 3.970 unidades, segundos dados da associação de montadoras, Anfavea.

“A onda de eletrificação de veículos começa a chegar com mais intensidade no Brasil e esse projeto terá um papel fundamental, principalmente na confiança dos consumidores”, afirmou Johannes Roscheck, presidente da Audi no Brasil.