São Paulo – A elétrica EDP Energias do Brasil, do grupo português EDP, teve lucro líquido de 306,9 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 119,1 por cento na comparação com o mesmo período de 2017, informou a companhia nesta quarta-feira, 31.

A empresa, com negócios em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 679,6 milhões no período, avanço de 23 por cento na comparação anual.