EDP Brasil capta R$ 800 mi com debêntures para projeto de transmissão

São Paulo — A elétrica EDP Brasil disse que sua subsidiária EDP Transmissão SP-MG concluiu uma oferta pública de distribuição de debêntures de infraestrutura com a captação de 800 milhões de reais, segundo comunicado nesta terça-feira, 13.

As debêntures, com vencimento em 2039, vão viabilizar investimentos em um projeto de transmissão cuja concessão foi arrematada pela EDP Brasil em leilão realizado pelo governo em 2017. O empreendimento aguarda emissão de licença de instalação para início das obras.

A emissão terá custo de IPCA + 4,45% ao ano, resultando em custo de dívida pós-tax de IPCA + 2,81% ao ano para o acionista, disse a EDP.

A empresa afirmou que a escritura das debêntures prevê ainda a possibilidade de uma emissão adicional de até 525 milhões de reais.

Os recursos obtidos com a emissão representam uma alavancagem mínima de aproximadamente 54% dos investimentos previstos no projeto de transmissão da companhia, o que poderia chegar a até 90% caso aconteça a emissão adicional.

A estrutura de financiamento “permite majorar a rentabilidade” do projeto “acima do intervalo de IRRa de 12% a 14%”, disse no comunicado a EDP Brasil, controlada pelo grupo português Energias de Portugal (EDP).