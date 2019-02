São Paulo – A EcoRodovias registrou aumento de 15,7% nos primeiros sete meses ante igual período de 2013 no tráfego de suas concessionárias de rodovias.

No segmento comercial, o aumento do tráfego foi de 20,9% na mesma comparação, ao passo que em veículos de passeio a variação foi de 10,6%.

A EcoRodovias opera as concessionárias Ecovias dos Imigrantes, Ecopistas, Ecovia Caminho do Mar, Ecocataratas, ECO101 e Ecosul Rodovias do Sul.