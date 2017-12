Ecorodovias compra totalidade do capital da controlada Eco 101

São Paulo – A Ecorodovias Infraestrutura e Logística adquiriu uma participação de 42 por cento no capital social da controlada Eco 101, atualmente detida pela Grant Concessões e Participações e pela Centaurus Participações, segundo fato relevante divulgado nesta quinta-feira.

Como já tinha uma fatia de 58 por cento na Eco 101, a Ecorodovias passará a deter a totalidade do capital da empresa que administra trecho de 475,9 quilômetros da BR 101 entre o sul da Bahia e a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro.

A Ecorodovias Concessões e Serviços, controlada da Ecorodovias, vai pagar pela participação 46,65 milhões de reais em 60 parcelas, com dois anos de carência.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).