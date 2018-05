Ebitda da Raízen foi mantido para 18/19 graças a etanol, diz Cosan

São Paulo – A perspectiva favorável para o etanol no Brasil, com maior rentabilidade e forte demanda, explica a manutenção do guidance de Ebitda da Raízen Energia, apesar da perspectiva de menor moagem e fracos preços internacionais do açúcar, disse um executivo da Cosan nesta sexta-feira.

Segundo o gerente-executivo de Relações com Investidores da empresa, Phillipe Casale, a recente crise na Argentina também não afeta o negócio de compra de ativos da Shell no país pela Raízen Combustíveis, empresa integrante da joint venture entre Cosan e Shell.

Os comentários foram feitos após a Cosan reportar lucro líquido de 345,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 2018, alta de 68,4 por cento na comparação anual, na véspera.