EBay lançará serviços de armazenagem e transporte em 2020

São Francisco — O eBay anunciou nesta quarta-feira que vai lançar um serviço de armazenagem e transporte para comerciantes que vendem através de seu site a partir do próximo ano, uma nova estratégia que deve atrair mais vendedores para a plataforma de comércio eletrônico.

O programa está sendo testado nos Estados Unidos e na Alemanha e é similar ao serviço da Amazon.com, o “Fulfillment By Amazon”, ou FBA, que permite que os comerciantes aluguem espaço em depósitos em todo o mundo para que possam armazenar o estoque mais próximo aos clientes.

Ele está posicionado para ajudar o eBay a enviar produtos mais rapidamente, cada vez mais uma consideração importante dos compradores quando eles navegam por itens on-line. Os vendedores do eBay enviam cerca de 1,5 milhão de pacotes por dia nos Estados Unidos.

O eBay, sediado em San Jose, Califórnia, manteve o manto de ser o principal destino on-line para os vendedores antes que o mercado da Amazon ganhasse força há mais de uma década com a ajuda da FBA. Isso deu à empresa de Seattle muito mais controle sobre o processo de remessa.

Enquanto o eBay resistiu por muito tempo em ampliar sua abrangência logística, a Amazon aumentou as apostas em abril, anunciando que reduziria pela metade o tempo de entrega, para um dia, por meio de seu clube de fidelidade Prime, um serviço que custa 119 dólares por ano. Ao mesmo tempo, redes de logística aprimoradas e alta capacidade de armazenamento tornaram o serviço de entrega mais viável para o eBay.

Devin Wenig, presidente-executivo do eBay, disse que a companhia estava visando o transporte gratuito de dois dias no programa.

“O que isso não significa é que estamos tentando vencer uma guerra rápida”, disse ele em entrevista por telefone. “Nossos 182 milhões de consumidores fazem compras no eBay por causa do valor e da exclusividade de nosso estoque. Não somos os entregadores de uma hora. Nunca seremos isso, mas as expectativas dos consumidores estão mudando.”

Cerca de 40% a 50% dos itens no eBay se qualificarão, enquanto a empresa pode oferecer seu programa garantido de entrega de três dias anunciado em 2017 para o restante, disse Wenig.

Wenig não discutiu quanto o eBay gastaria no serviço, conhecido como “Entrega Gerenciada”, mas disse que pode ser um negócio lucrativo por si só.

Os vendedores do programa serão cobrados uma taxa pela armazenagem e pelo envio, quando um item for vendido. O serviço permitirá que eles cumpram os pedidos feitos no eBay ou em outras plataformas on-line, disse a empresa.