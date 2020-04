Ebay contrata executivo do Walmart como presidente

A plataforma de comércio eletrônico Ebay anunciou nesta segunda-feira 13 um antigo executivo do Walmart como seu novo presidente. Jamie Iannone, que é diretor de operações da divisão de ecommerce da varejista norte-americana, assume a presidência da companhia no próximo dia 27 de abril.

A nomeação acontece, segundo a Reuters, quase um mês depois de o investidor Starboard Value dizer publicamente que queria que o Ebay apontasse um executivo de fora da companhia para assumir a presidência. Depois da saída do antigo presidente, Devin Wenig, em setembro de 2019, a companhia ficou seu um nome fixo para o cargo.

O diretor financeiro da empresa, Scott Schenkel, está atuando como presidente interino da companhia desde a saída de Wenig, que deixou o posto citando diferenças com o conselho administrativo. Ele estava no cargo desde 2015, quando a companhia se separou do PayPal.

Iannone, o novo presidente, apesar de recentemente estar trabalhando no Walmart, já foi do Ebay. Ele foi executivo da companhia entre 2001 e 2009, e teve cargo de vice-presidente. Ele também foi presidente da divisão de comércio eletrônico da varejista Sam’s Club.