É hora de exportar

Os sinais recentes apontam para a recuperação do crescimento da economia do país, e um desses indicativos mais consistentes vem do superávit da balança comercial – com recordes em nove dos dez meses de 2017, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Independentemente do tamanho do negócio, as exportações dão fôlego extra à capacidade de geração de receitas das empresas, amplia seus mercados, além de fortalecer a economia interna, com a criação empregos no país.

Para ajudar as empresas a ganhar tempo e fechar bons negócios, o Banco do Brasil desenvolveu soluções digitais de câmbio e crédito para quem faz comércio com o exterior. Tudo feito em ambiente virtual seguro, ágil e eficiente. As fronteiras deixam de existir e, muitas vezes, não se precisa nem mesmo de documentos físicos para finalizar uma operação de câmbio. Por meio dessas soluções, foi possível consolidar a posição do BB no mercado: segundo o Banco Central, o BB realizou 19,5% das operações de exportação no primeiro semestre de 2017.

Isso porque as ferramentas desenvolvidas pelo banco tornam possível assinar os contratos de câmbio digitalmente e também enviar os documentos de câmbio digitalizados, inclusive mantendo arquivo de forma digital. A medida combate um dos principais destaques negativos referentes ao comércio exterior para o Brasil, que é o tempo gasto com documentação, segundo o ranking Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial.

As soluções de câmbio do BB, disponíveis por meio do gerenciador financeiro, trazem facilidade e comodidade, o que possibilita a contratação de câmbio e de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE) pela internet. As modalidades de adiantamento funcionam como uma antecipação de recursos em moeda nacional ao exportador, sendo a primeira para operações com embarque futuro, enquanto a segunda é feita após o embarque da mercadoria para o exterior.

O banco também disponibiliza com exclusividade a linha de crédito para exportadores Proex Financiamento, que possui taxas equivalentes às praticadas no mercado internacional. Atualmente é o principal instrumento de apoio às exportações brasileiras de bens e serviços e tem seus recursos originados pelo Tesouro Nacional.

Para quem ainda não exporta, o BB ainda oferece diversas linhas de treinamento em todo o país, auxiliando na capacitação de empresas de diversos portes, contando também com a possibilidade de realização de cursos in-company ministrados por profissionais do atendimento ao comércio exterior, para que você também possa fazer parte desse grande mercado e aproveitar suas oportunidades.