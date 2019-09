Duratex fecha fábrica de painéis e vende ativos florestais em São Paulo

São Paulo – A Duratex anunciou nesta quarta-feira que vai fechar a fábrica de painéis de madeira em Botucatu, no interior de São Paulo, que estava paralisada desde novembro de 2018. A companhia também anunciou venda de imóveis rurais e de ativos florestais na região central do Estado.

Segundo a companhia, as decisões devem gerar lucro líquido extraordinário de cerca de 230 milhões de reais, com impacto no caixa de aproximadamente 450 milhões.

A venda dos ativos foi acertada para Bracell Celulose e Turvino Participações, informou a companhia, sem dar detalhes sobre os ativos.

“A Duratex reforça sua estratégia de foco nas operações com maior produtividade e eficiência, melhor uso do capital, bem como seu compromisso com seus acionistas de priorizar sua rentabilidade e de preparar a companhia para desafios futuros”, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.

Segundo a Duratex, o fechamento da fábrica em Botucatu não implicará descontinuidade de fornecimento de produtos diante da capacidade instalada em outras unidades industriais do grupo.