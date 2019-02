Dudalina é vendida para fundos de investimentos americanos

São Paulo – A Dudalina, empresa brasileira famosa por fabricar e comercializar camisas sociais, vendeu uma parcela de seus negócios para dois fundos de investimentos americanos. Em agosto, a revista EXAME, edição 1021, já havia informado que a companhia estava à venda. Até o momento, o valor da operação não foi divulgado.

De acordo com fato relevante, as companhias globais de private equity, Advent International e Warburg Pincus, assumirão parte do controle fabricante catarinense. Porém, a fundadora da grife, Sônia Hess, continuará no comando da companhia.

Em entrevista recente à EXAME.com, Sônia informou que pretende dobrar a companhia até 2016 e passar o bastão da empresa, de modo que pudesse ficar apenas como diretora no conselho.

Atualmente, a camisaria, que fatura cerca de 515 milhões de reais anualmente, conta com 93 lojas e 3.500 pontos de venda.

Matéria atualizada às 17h48.