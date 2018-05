Dropbox supera estimativas de assinantes pagos no 1º resultado após IPO

O provedor de hospedagem de arquivos Dropbox superou as estimativas dos analistas para assinantes pagos em seu primeiro relatório financeiro como uma empresa de capital aberto.

A empresa também superou as estimativas de receita e lucro, ganhando mais por usuário.

As ações avançaram cerca de 12 por cento desde a estréia no mercado em 23 de março, quando as ações fecharam em alta de mais de 35 por cento.

O Dropbox informou que tinha 11,5 milhões de assinantes pagos no final de março, um aumento de 23,7 por cento em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Isso em comparação com a estimativa média dos analistas de 11,3 milhões, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A empresa que começou como um serviço gratuito para compartilhar e armazenar fotos, músicas e outros arquivos grandes, concorre com o Google, a Microsoft e a Amazon.com, assim como a Box.

O Dropbox reportou receita média por usuário de 114,3 dólares, superando as estimativas de 110 dólares.

O prejuízo trimestral da empresa aumentou para 465,5 milhões de dólares, em grande parte devido a despesas relacionadas ao IPO.

Em uma base ajustada, a empresa lucrou 0,08 dólar por ação, superando as estimativas de 0,05 dólares.

A receita total aumentou 28 por cento, para 316,3 milhões de dólares, acima das estimativas de 309,2 milhões de dólares.