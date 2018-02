DowDuPont tem prejuízo de US$ 1,26 bilhão no 4º trimestre

Nova York – A DowDuPont divulgou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 1,26 bilhão no quarto trimestre de 2017, equivalente a US$ 0,54 por ação.

No mesmo período do ano anterior, a multinacional americana das áreas química e agrícola apresentou perda significativamente menor, de US$ 33 milhões, ou US$ 0,03 por ação.

Com ajustes, porém, a DowDuPont registrou lucro por ação de US$ 0,83 entre outubro e dezembro, bem acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,67.

Além disso, a receita avançou para US$ 20,07 bilhões no último trimestre, de US$ 13,02 bilhões um ano antes, também superando a projeção do mercado, de US$ 19,46 bilhões.

Por volta das 10h05 (de Brasília), a ação da DowDuPont subia cerca de 0,6% nos negócios do pré-mercado em Nova York.