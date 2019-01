DowDuPont reverte prejuízo em lucro líquido de US$ 513 milhões no 4º tri

São Paulo – A multinacional DowDuPont reverteu o prejuízo de US$ 1,2 bilhão em lucro líquido de US$ 513 milhões (US$ 0,21 por ação) no quarto trimestre de 2018, encerrado em 31 de dezembro, informou a companhia nesta quinta-feira. Já a receita de vendas totalizou US$ 20,09 bilhões no trimestre, variação positiva de 0,14% no comparativo anual.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou US$ 3,9 bilhões, na mesma linha do obtido no ano anterior. O lucro ajustado por ação aumentou 6%, na comparação com o mesmo período de 2017, para US$ 0,88 por ação.

A receita veio abaixo do esperado por analistas de US$ 20,93 bilhões para o quarto trimestre. Já o lucro líquido ajustado por ação superou a estimativa de analistas consultados pela FactSet de US$ 0,87 por ação.

Segundo o diretor Financeiro (CFO) da companhia, Howard Ungerleider, as margens de lucros foram pressionadas por uma queda de 20% nos futuros do petróleo brent, que levou a um recuo na rentabilidade dos seus produtos de isocianatos e polietileno.

Ungerleider afirmou que espera um ritmo mais lento de crescimento global neste ano, em comparação com o ano passado. “Continuamos a monitorar de perto os desenvolvimentos macroeconômicos e geopolíticos, incluindo as negociações comerciais em andamento e o ritmo da atividade econômica na China”, disse o CFO.

Segundo a companhia, o volume de vendas aumentou 1% na comparação anual. Entretanto, o incremento foi compensando pela variação cambial. A DowDuPont informou que registrou crescimento na Ásia-Pacífico e na América Latina, que compensou o recuo nas vendas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, Oriente Médio e África (Emea, na sigla em inglês).

O segmento agrícola reportou vendas em US$ 2,8 bilhões, alta de 1% no quarto trimestre. O Ebitda do setor atingiu US$ 233 milhões, aumento de 4% ante igual trimestre de 2017.

O desempenho do setor foi impulsionado pelas vendas de novos produtos de proteção de culturas e remessas de sementes na América Latina, nos Estados Unidos e no Canadá, que compensaram as pressões cambiais vindas da América Latina.

O volume de vendas subiu 4% e o preço local cresceu 5%. Ungerleider afirmou ainda que 2019 será um “grande ano” para os produtos agrícolas da empresa, após autoridades chinesas liberarem a importação de novas sementes de soja norte-americanas.

O diretor executivo da companhia, Ed Breen, manteve o planejamento para concluir a reestruturação da companhia até 1º de junho de 2019. A DowDuPont vai se dividir em três empresas distintas: uma de agricultura, uma de produtos especiais e uma de materiais.

“Estamos empolgados com o lançamento dessas três empresas globais, cada uma definida como líder do setor com a estrutura de capital certa e agora melhor posicionados para atender aos clientes, competir em seus mercados finais e focar em suas prioridades de inovação”, disse em comunicado para a imprensa.

O CEO avaliou ainda os resultado como “consistentemente fortes” no primeiro ano completo da fusão das empresas Dow Chemical e DuPont.