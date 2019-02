Donos do Hulu decidem se manter no site

A Walt Disney – First Century Fox e a NBCUniversal, da Comcast, disseram nesta sexta-feira que decidiram manter seu site de transmissão de video por Internet (streaming) Hulu e vão investir 750 milhões de dólares para ajudá-lo a crescer.

Os proprietários do Hulu ainda estão conversando com empresas que poderiam se tornar parceiros para o serviço, disse uma fonte com conhecimento das discussões. Uma delas é a Time Warner Cable, que se ofereceu para fazer um investimento de capital no Hulu, disseram duas fontes à Reuters. O papel dos parceiros futuras não foi determinado.

O porta-voz do Time Warner Cable,Justin Venech, não fez comentários. O porta-voz da Disney, Kevin Brockman, não tinha nenhum comentário além da declaração da empresa. Já o porta-voz da Fox, Dan Berger, não pode ser imediatamente contatado.

Esta é a segunda vez que as empresas de mídia consideraram vender o Hulu. Eles haviam recolhido os lances de interessados, incluindo por o provedor satélite DirecTV e o ex-presidente da News Corp, Peter Chernin, disseram fontes anteriormente à Reuters.

A primeira vez que eles pensaram pensou em vender Hulu foi em 2011. O Hulu, lançado em 2008, atrai mais de 30 milhões de visitantes únicos mensais, segundo as empresas. O serviço tem mais de 4 milhões de assinantes e gera uma receita de 700 milhões de dólares por meio de assinaturas e um serviço de anúncios.