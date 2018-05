Dono do Madero inaugura nova marca

São Paulo – O dono e fundador da rede de restaurantes Madero está investindo em novas empreitadas e acabou de inaugurar a primeira unidade da rede Vó Maria Durski, especializada em filé à parmegiana e com foco em praças de alimentação.

O primeiro restaurante foi aberto na praça de alimentação do Shopping Mueller, em Curitiba (PR). O foco da nova rede é a simplicidade. Há um prato único, o lombinho à parmegiana, que recebe diferentes acompanhamentos como arroz, penne ou batatas fritas, por R$ 17,90.

Esta é a quarta marca de restaurantes do empresário, que também comanda o internacional Durski, a rede Madero e a hamburgueria Jeronimo.

“Estamos levando para as praças de alimentação a mesma qualidade e sabor dos alimentos que servimos em nossos outros restaurantes”, afirma Luiz Renato Durski Junior, fundador e presidente da rede Madero.

A proposta é melhorar a qualidade das refeições nas praças de alimentação. “A qualidade da praça de alimentação não é das melhores, pois a franquia não favorece isso”, disse ele, em entrevista ao site EXAME em março.

Ainda em 2018, o Grupo lançará outras duas novas marcas: a Sanduicheria do Junior Durski e a hamburgueria Dundee. Serão 45 aberturas no ano e outras 80 em 2019, com uma forte expansão programada para o estado de São Paulo.

A expectativa é abrir 200 restaurantes de cada uma das marcas em apenas 5 anos. Com cerca de 600 shoppings centers no Brasil, o presidente acredita que essa marca é possível.