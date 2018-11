Dono da Cacau Show estreia amanhã em reality show sobre empresas

São Paulo – Estreia nesta segunda-feira (5) o reality show “1 por Todos”, que será transmitido pela TV Bandeirantes. No programa, os participantes terão que desenvolver um produto para uma grande empresa no Brasil. A primeira companhia a participar é a fabricante de chocolates Cacau Show.

O presidente da empresa, Alexandre Costa, ajudou a formatar o programa e vai participar desta primeira temporada como mentor dos competidores. O grupo de quarenta pessoas vai trabalhar no interior da fábrica e terá que desenvolver uma linha de produtos do zero.

Para a primeira temporada, foram selecionados profissionais das áreas de engenharia de produção, empreendedorismo, design, confeitaria e marketing. Após passarem por provas individuais que testarão suas habilidades, os aprovados de cada área serão distribuídos em grupos multidisciplinares.

O erro de um integrante da equipe pode custar a permanência de todos no reality. E o acerto de um pode levar ao maior prêmio: ver sua ideia ganhar o mercado e receber royalties pelas vendas do produto desenvolvido.

A cada temporada, o programa terá parceiras com empresas diferentes. O reality show é uma produção da Endemol Shine Brasil e vai ao ar às 22h30.