Dono bilionário da Zara pede US$ 472 mi por 16 lojas, diz fonte

A Inditex, maior empresa de varejo de roupas do mundo, busca um comprador para 16 lojas Zara na Península Ibérica em um momento em que as vendas on-line estão decolando na Espanha.

A Inditex, de propriedade e fundada por Amancio Ortega, o quarto homem mais rico do mundo, busca 400 milhões de euros (US$ 472 milhões) pelas lojas em um contrato de venda e arrendamento de 20 anos que daria ao comprador o direito de desocupar os imóveis após cinco anos, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. Catorze das unidades estão na Espanha e duas em Portugal, disse a pessoa, que pediu anonimato porque o acordo é privado.

Um representante da Inditex confirmou a possível venda e afirmou que faz parte de uma estratégia para homogeneizar sua estratégia de locação. Quase todas as lojas da empresa são operadas por meio de arrendamentos, acrescentou o funcionário. O representante não confirmou o preço da oferta.

A Inditex, cujos 11,7 bilhões de euros em receitas do primeiro semestre foram impulsionados pelo aumento nas vendas pela internet, está apostando que a Espanha se recuperará em relação ao restante da Europa em compras pela internet. No ano passado, 3 por cento das vendas do varejo espanhol foram feitas pela internet, contra 8 por cento na Europa como um todo e 15 por cento no Reino Unido, segundo a Aberdeen Standard Investments.

“A Espanha tem a menor absorção de vendas pela internet no momento, mas a expectativa é que tenha a maior taxa de crescimento” nos próximos anos “com a mudança das atitudes culturais em relação às compras on-line”, disse Andrew Allen, chefe global de pesquisa sobre investimentos imobiliários da Aberdeen Standard Investments. “Estimamos o crescimento anual nas compras pela Internet em 18 por cento ao ano até 2021 para a Espanha, contra uma média de 12 por cento da Europa como um todo.”

Entre os estabelecimentos colocados à venda estão a loja de moda feminina Zara na Calle Preciados, a rua mais cara de Madri em termos de aluguéis comerciais. A Inditex foi fundada em 1963 como uma oficina familiar que fabricava roupas a preços acessíveis para mulheres e atualmente tem mais de 7.000 lojas em 94 países, segundo o website da empresa.