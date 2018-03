Dona do Snapchat vai demitir mais de 120 engenheiros

São Francisco – A Snap, proprietária do Snapchat, demitirá pouco mais de 120 engenheiros e reorganizará a equipe do setor, de acordo com memorando da empresa visto pela Reuters nesta quinta-feira.

A fabricante do aplicativo de smartphones conhecido por popularizar mensagens que desaparecem foi pressionada pelos investidores para reduzir os custos depois que a receita ficou abaixo das expectativas dos analistas durante o primeiro ano da Snap como empresa de capital aberto.

A companhia do sul da Califórnia oferecerá um pacote de benefícios para aqueles que estão sendo demitidos, conforme o memorando de Jerry Hunter, vice-presidente sênior de engenharia.

As demissões foram relatadas anteriormente pelo site de notícias Cheddar.

A Snap agendou uma reunião de funcionários para 14 março para explicar a reorganização e responder perguntas, de acordo com o memorando.

A reforma “unificará toda a organização de engenharia” como uma única equipe, escreveu Hunter.