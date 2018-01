Dona do Pão de Açúcar tem queda de 0,3% nas vendas no 4º tri

Paris – O conglomerado varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar no Brasil, divulgou hoje que suas vendas registraram queda anual de 0,3% no quarto trimestre de 2017, a 10 bilhões de euros (US$ 12,2 bilhões).

Segundo o Casino, as vendas do último trimestre diminuíram tanto na França quanto nas operações da América Latina.

Em todo o ano de 2017, as vendas do Casino totalizaram 37,82 bilhões de euros, alta de 5% em relação a 2016.

O Casino estima que teve lucro comercial geral de cerca de 1,24 bilhão de euros no ano passado e de mais de 550 milhões de euros apenas na França.