Dona do iFood, Movile investe em startup colombiana de delivery

São Paulo – A Movile, grupo de tecnologia que é dono dos aplicativos iFood e PlayKids no Brasil, anunciou nesta terça-feira um aporte na startup colombiana de delivery Mercadoni, que atua no segmento de compras em supermercados, farmácias, pet shops e lojas de vinhos e delicatessens.

Em comunicado, a empresa informa que é a primeira vez que investe em uma startup de delivery com atuação exclusivamente fora do Brasil. A Movile não informa o valor desembolsado, mas ressalta que o aporte faz parte de uma rodada de investimentos na Mercadoni que totalizou 9 milhões de dólares.

Os recursos serão usados para otimização da plataforma e expansão da operação, segundo o comunicado.

Para o presidente da Movile, Fabricio Bloisi, entrega de supermercados é um modelo com grande potencial, principalmente na América Latina. “Além do cotidiano agitado, as grandes cidades latinas geralmente têm um fluxo intenso de trânsito, o que leva os consumidores a apreciarem as entregas em casa mais do que em outras partes do mundo”, explicou Bloisi em nota.

Além da Colômbia, a Mercadoni opera na Argentina e no México, tendo 20 por cento de crescimento mensal no volume bruto comercializado em 12 meses.