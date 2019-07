Dona do Google, Alphabet tem resultado de 2° trimestre acima do esperado

São Francisco — A Alphabet divulgou nesta quinta-feira (25) receita e lucro trimestrais acima das expectativas, aliviando preocupações de investidores sobre os desafios de crescimento no curto prazo que Google, YouTube e outros negócios de publicidade da empresa enfrentam.

A receita subiu 19%, para 38,94 bilhões de dólares, em comparação com as estimativas médias de crescimento de 16,82% e 38,15 bilhões de dólares em receita de analistas financeiros.

Os resultados levaram a Alphabet para mais perto do crescimento de 20% na receita que ela gerou por vários anos antes de registrar expansão de 17% no primeiro trimestre deste ano.

A Alphabet gera cerca de 85% de sua receita a partir de ferramentas usadas na publicidade online ou pelo espaço ocupado pelo anúncio em si.

No primeiro trimestre, os executivos disseram que os resultados foram afetados pelas taxas de câmbio, pela concorrência e por uma mudança não especificada em um produto que impulsionou os resultados no mesmo período do ano anterior.

A margem operacional do segundo trimestre foi de 24%, acima dos 18% no primeiro trimestre.

O lucro líquido do segundo trimestre subiu para 9,95 bilhões de dólares, ou 14,21 dólares por ação, de 3,2 bilhões, ou 4,54 dólares por ação, um ano antes, quando recebeu uma multa de 5 bilhões de dólares dos reguladores antitruste europeus. A estimativa média de analistas para o lucro líquido trimestral foi de 8,024 bilhões de dólares, ou 11,32 dólares por ação.

As ações da empresa ficaram para trás de seus pares este ano, subindo cerca de 10%, em comparação com um crescimento de cerca de 20% para os integrantes do S&P 500 em geral.