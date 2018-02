Dona do Burger King pode comprar Domino’s, diz jornal

São Paulo – A Restaurant Brands International (RBI) estaria preparando uma oferta de compra da Domino’s Pizza. A oferta, segundo o Brazil Journal, estaria adiantada e poderia complementar o portfólio da companhia.

A controladora do Burger King faz parte da 3G Capital, grupo de investimentos do Jorge Paulo Lemann e outros empresários, e também detém o controle das redes de café Tim Hortons e de frango frito, Popeyes.

A RBI também teria considerado a aquisição da Yum Brands, dona das marcas KFC, Pizza Hut e Taco Bell.

Porém, de acordo com a publicação, a Domino’s tem vantagens importantes em relação às concorrentes. Ela lidera o crescimento de vendas do setor que “quick-service restaurants” nos Estados Unidos, com alta de 8% de 2010 ao terceiro trimestre de 2017.

Além disso, inovou e incorporou tecnologia ao seu negócio, o que faz com que mais de 60% dos seus pedidos sejam feitos por canais online. Ela entrega mais de um milhão de pizzas todos os dias, a partir de suas 14,4 mil lojas pelo mundo. Em 2016, as receitas foram de 10,9 bilhões de dólares – 5,5 bilhões de dólares fora dos Estados Unidos.

Já no Brasil, o faturamento da rede cresceu 32% em 2016 e previa crescer de 20% a 25% em 2017. Por aqui, a rede é gerenciada pelo Grupo Trigo, que também é responsável pela operação das redes Spoleto e Koni Store.

Com vendas anuais de aproximadamente 23 bilhões de dólares em todo o mundo, a RBI é uma das maiores empresas de alimentação rápida do mundo. São 18 mil restaurantes em 100 países – 15 mil apenas do Burger King.

O site Exame entrou em contato com as duas companhias e irá atualizar a matéria assim que receber uma resposta.