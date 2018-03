Dona da Trident e Halls irá fechar duas fábricas e demitir 2.000

São Paulo – A Mondelez Brasil, fabricante das guloseimas Trakinas, Trident, Halls e Club Social, entre outros, anunciou o fechamento de duas fábricas no interior de São Paulo.

As unidades de Bauru e Piracicaba serão desligadas até o fim deste ano. Com o fechamento, a empresa irá demitir cerca de 2.000 funcionários, 800 em Piracicaba e 1.200 em Bauru.

A produção será transferida para as plantas em Curitiba (PR) e Vitória de Santo Antão (PE), que serão as duas maiores plantas de produção da companhia na América Latina. O Brasil é o quarto maior mercado para a Mondelez.

Com a reestruturação, gomas e balas, chocolates, bebidas em pó, sobremesas e cream cheese serão produzidos em Curitiba, e biscoitos e chocolates em Vitória de Santo Antão.

De acordo com a Veja, o motivo do fechamento é a queda nas vendas. Em nota enviada ao site EXAME, a companhia afirmou que, “para garantir um crescimento sustentável e construir uma cadeia de suprimentos de classe mundial, a empresa revisou seu processo de fabricação e decidiu intensificar e otimizar seu modelo de produção com foco em fábricas multicategorias”.

Para auxiliar os funcionários demitidos na transição de carreira, a empresa disse que “nossos colaboradores poderão contar também com um sólido plano de recolocação profissional e de transição de carreira. Internamente, a companhia promoverá treinamentos, feiras de emprego e workshops”.