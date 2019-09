Telecom Itália, dona da TIM entra na disputa por parte da Oi

Além da espanhola Telefônica, a Oi também está negociando com a Telecom Itália, dona da operadora TIM, para vender seu negócio de telefonia móvel, a fim de evitar a liquidação da companhia, disseram cinco pessoas a par do assunto.

A Oi tem enfrentado dificuldades para se reerguer desde que entrou com pedido de recuperação judicial em 2016 para reestruturar uma dívida de R$ 65 bilhões.

A maior operadora de telefonia fixa do Brasil espera levantar mais de R$ 10 bilhões com a venda do segmento móvel.

Os recursos provenientes da venda do negócio seriam usados para fortalecer o serviço de banda larga, considerado chave para o crescimento da empresa.

A Oi também entrou em conversas preliminares com a americana AT&T e outra empresa chinesa, visando a atrair participantes que ainda não operam na América Latina.

Representantes da Oi, da AT&T e das subsidiárias brasileiras da Telefônica e da Telecom Itália recusaram-se a comentar o assunto. Na Itália, uma porta-voz negou que “qualquer negociação esteja em andamento com a Oi”.

Embora as negociações se refiram ao segmento móvel, a venda de toda a Oi não é descartada, ainda que tal acordo seja menos provável, segundo fonte.

Desde que entrou com pedido de recuperação judicial, a base de clientes móveis da Oi encolheu mais de 20% e a companhia vem queimando caixa. A Oi tinha 35 milhões de clientes em telefonia móvel em junho.