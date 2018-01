Dona da Marlboro anuncia plano para parar de fabricar cigarros

Não somente as pessoas fazem as suas resoluções de ano novo. Algumas empresas também utilizam esse traço quase cultural de grande parte do planeta como mote para comunicar mudanças.

Quem fez isso nesta primeira semana do ano foi a Philip Morris. A empresa está utilizando publicidade em diversos jornais para comunicar ao público que deve deixar de produzir e comercializar cigarros.

A companhia é uma das últimas gigantes do tabaco a sucumbir a este mercado que um dia foi financeiramente próspero, mas que agora luta para pagar as contas em meio a um mundo cada vez mais antitabagismo.

Uma das peças da campanha diz: ‘Nossa resolução do nosso Ano Novo. Estamos tentando desistir de cigarros.’

Por outro lado, isso não significa que a empresa está abandonando completamente uma das frentes mais lucrativas de seu negócio com base em produtos com nicotina e tabaco. Há algum tempo a companhia tem lançado itens como cigarros eletrônicos e dispositivos que entregam a nicotina sem o uso da fumaça, a principal vilã na discussão sobre a saúde.

Para atingir a meta de suas resoluções, a Philip Morris elencou uma série de compromissos compartilhados em alguns destes anúncios espalhados na mídia.

Entre eles, lançar um site com informações para quem quer abandonar o cigarro, apoio a ações governamentais em locais onde o número de fumantes é alarmante e a tentativa de aprovação de projetos que coloquem nos maços alternativas para que o público possa abrir mão do produto prejudicial.