Dona da Leroy Merlin traz duas novas redes para o Brasil

Por Márcia De Chiara, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Mais conhecido pela rede de lojas de materiais de construção Leroy Merlin, há 20 anos no País, o grupo francês Adeo decidiu aumentar a aposta no varejo brasileiro.

A companhia, 4ª maior no mundo no segmento ‘faça você mesmo’, decidiu trazer duas novas marcas para o Brasil: a Obramax, um atacarejo de materiais de construção para profissionais e pequenos lojistas, e a Zôdio, que reúne produtos e serviços ligados à vida de casa.

A primeira loja de atacarejo está prevista para 2018. Mas a Zôdio – que, segundo o grupo, traz um novo conceito de varejo, muito baseado em experiências, como cursos – abre as portas nesta terça-feira, 5, na Marginal Tietê, em São Paulo, junto com nova unidade da Leroy Merlin. No endereço, o grupo está investindo R$ 210 milhões para erguer o maior home center da companhia na América Latina.

“Sempre tivemos uma visão de longo prazo no País”, diz o diretor-geral da Leroy Merlin, Alain Ryckeboer, para justificar os investimentos no momento em que a economia mal saiu da recessão.

Ele explica que o grupo está de olho no mercado potencial de 207 milhões de consumidores num setor onde a oferta é muito pulverizada: as maiores redes varejistas respondem por 15% das vendas de materiais de construção.

A decisão de construir uma loja com 20 mil metros quadrados, quase o dobro da que funcionava na Marginal Tietê até o último final de semana, foi tomada pela companhia por causa do grande aumento fluxo de clientes da região. A grande movimentação transformou a unidade em uma das três maiores em vendas entre as 41 lojas da rede no País.

O executivo explica que a expansão será em duas etapas. A primeira, concluída agora, envolve uma área de vendas de 12 mil m². O projeto completo está previsto para agosto de 2018.

“Dentro dois ou três anos, estaremos faturando 50% a mais com essa nova loja em relação à atual.” As vendas da Leroy devem passar de R$ 5 bilhões neste ano, com alta de 10%.

A nova loja terá mais de 100 mil itens e tecnologia de ponta. O cliente poderá ver como ficará o seu projeto com uso de recursos da realidade aumentada. Poderá ainda contratar serviços de mão de obra, muitas vezes um dos obstáculos para uma reforma.

Reação

Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo, observa que desde maio o setor de materiais de construção está em recuperação. Mas aponta outros fatores para o avanço do grupo.

"Essa arrancada é uma resposta à entrada do avanço da chilena Sodimac, dona da Dicico no Brasil."