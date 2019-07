Dona da Flores Online, Grupo Flora expande para mais de 30 países

Criada como uma pequena floricultura há 20 anos, a Flores Online está cada vez maior. O Grupo Flora, de venda de flores e cestas pela internet e dono das marcas Flores Online, Isabela Flores e Uniflores, irá expandir sua atuação para mais de 30 países, como Alemanha, Reino Unido, Argentina, México e Emirados Árabes, entre outros.

O grupo de e-commerce firmou parcerias com 10 grandes redes globais de flores, que têm centros de distribuição para preparar e enviar os produtos em grandes cidades nesses países. Aos poucos, também irá incluir as floriculturas locais desses países em sua plataforma para atingir novas regiões.

“Percebemos que estávamos no momento certo para internacionalizar nossa operação, pois já estamos bem consolidados no Brasil”, afirmou Thiago Almeida Dias, diretor de novos negócios do Grupo Flora.

Também contratou novo meio de pagamento, que aceitasse também moedas diferentes e que permitisse também pagar parceiros e fornecedores em outros países. Com a nova empreitada, o grupo prevê um aumento de faturamento de 30% ao ano.

Demanda forte

A empresa já recebia demandas internacionais, de brasileiros que moravam fora do país e queriam presentear parentes e amigos no país, no Dia das Mães, Dia dos Namorados ou aniversários e momentos especiais. Foram 16.390 pedidos feitos de fora no primeiro semestre, de um total de 120 mil compras realizadas no período. Floriculturas internacionais também procuraram a companhia para firmar parcerias.

Segundo o executivo, mais do que atingir brasileiros que queiram enviar presentes para o exterior, o objetivo é ser a plataforma online de vendas de flores nos países em que passará a atuar.

Logística e qualidade

Expandir uma operação de comércio eletrônico já envolve desafios, que ficam ainda maiores quando se trata de produtos frescos e frágeis, como flores e chocolates.

Por isso, nem todos os itens do portfólio do Grupo Flora estão disponíveis em todos os países, por questões de clima, abastecimento e sazonalidade. Assim, para garantir a uniformidade da operação, apenas 65 produtos foram selecionados para as vendas internacionais. Os arranjos de rosas vermelhas e flores do campo são os campeões de venda em todos os países, assim como as orquídeas.

Para garantir a qualidade dos produtos, o grupo realizou testes e pede para que os parceiros internacionais enviem fotografias dos arranjos antes das entregas.

Por aqui, a companhia tem um centro de distribuição em São Paulo, que prepara os arranjos e cestas para serem entregues na região em um dia, e parcerias com 3 mil floriculturas nacionais para atender todo o país – 800 delas ativas. Há também uma equipe em São João da Boa Vista, cidade de São Paulo perto da fronteira com Minas Gerais.