Dona da Amil mais que dobra lucro líquido no 4º trimestre

Nova York – A UnitedHealth, controladora da Amil no Brasil, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,62 bilhões no quarto trimestre de 2017, representando mais do que o dobro do ganho de US$ 1,68 bilhão registrado em igual período do ano anterior.

O lucro por ação subiu de US$ 1,74 para US$ 3,65. Com ajustes, o ganho por ação ficou em US$ 2,59, ante US$ 2,11 um ano antes.

Analistas consultados pela Thomson Reuters previam lucro ajustado por ação menor, de US$ 2,51.

Já a receita da UnitedHealth teve expansão anual de 9,5% entre outubro e dezembro, a US$ 52,06 bilhões, número que também superou a projeção do mercado, de US$ 51,51 bilhões.

Por volta das 10h30 (de Brasília), a ação da UnitedHealth operava em alta de mais de 2% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Como resultado da reforma tributária aprovada nos EUA em dezembro, a UnitedHealth elevou sua projeção de lucro ajustado por ação para 2018, a um intervalo de US$ 12,30 a US$ 12,60.