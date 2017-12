Dona da Amil anuncia compra da DaVita por US$ 4,9 bilhões

Nova York – A UnitedHealth, gigante americana do setor de planos de saúde e controladora da Amil no Brasil, anunciou hoje um acordo para a compra da DaVita, provedora de tratamento renal e um dois maiores grupos de médicos dos EUA, por cerca de US$ 4,9 bilhões em dinheiro.

O acordo vem na mesma semana em que a rede de farmácias CVS Health fechou uma transação no valor de US$ 69 bilhões para adquirir a Aetna, que também atua na área de planos de saúde.

A DaVita dispõe de cerca de 280 clínicas, além de 35 centros de tratamento urgente e seis centros de cirurgia. A empresa opera em vários Estados americanos, incluindo Califórnia, Washington e Flórida, e emprega cerca de 2.200 profissionais de saúde.

Por volta das 10h15 (de Brasília), a ação da DaVita disparava mais de 11% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Já os papéis da UnitedHealth operavam em baixa de cerca de 0,3% no pré-mercado.