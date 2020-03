Dona da 99 cria fundo de US$ 10 mi para apoiar motoristas com coronavírus

A chinesa DiDi Chuxing, dona da 99 e da 99Food no Brasil, anunciou nesta sexta-feira 13 que criou um fundo especial de 10 milhões de dólares para dar apoio aos motoristas e entregadores parceiros da empresa que forem diagnosticados com o novo coronavírus.

Nos próximos dias, a empresa irá divulgar as formas para solicitar a doação junto ao fundo. Especificamente no Brasil, a 99 criou uma página dentro do seu site com orientações para motoristas parceiros e passageiros sobre o que fazer, quais os sintomas, onde buscar ajuda e outras informações com foco na prevenção.

A companhia também avalia se irá bloquear parceiros relacionados ao diagnóstico de coronavírus.

Atualmente, há 98 contaminados pelo coronavírus (Covid-19) em todo o Brasil, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no fim da tarde desta sexta-feira 13. O número de suspeitos está em 1.485.

O estado mais populoso do país, São Paulo, continua com o maior número de casos (56). O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar com 16. O Ministério da Saúde já classificou, nos dois estados, casos de transmissão comunitária, quando já não é mais possível identificar a origem da infecção da doença.