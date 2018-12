Dois vice-presidentes do conselho da Hyundai renunciam, dizem fontes

Seul – Dois vice-presidentes do conselho do Hyundai Motor Group encarregados de pesquisa e desenvolvimento (P&D) renunciaram a seus cargos, disseram à Reuters três pessoas a par do assunto nesta terça-feira,

Yang Woong-chul e Kwon Moon-sik, ambos com 64 anos, disseram a funcionários do seu centro de pesquisa e desenvolvimento nesta terça-feira que deixariam a empresa, de acordo com as fontes, recusando-se a dizer as razões da decisão.

O presidente de P&D, Albert Biermann, provavelmente será nomeado o novo chefe da divisão, disseram duas das fontes, pedindo anonimato já que não têm autorização para falar com a mídia.

O segundo maior grupo da Coreia do Sul está lutando contra uma queda nas vendas, lucros e preço de suas ações, e a reestruturação seria a mais recente desde que promoveu Euisun Chung em setembro como vice-presidente executivo do conselho.

O Hyundai apontou uma nova estratégia de produto, nomeou novos diretores de design e substituiu executivos em suas operações no exterior, incluindo a China e os Estados Unidos.

As renúncias no conselho, o mais recente abalo no grupo, que inclui a Hyundai Motor e sua afiliada Kia Motors, podem ser anunciadas na quarta-feira, disse uma das fontes. É “parte de uma mudança geracional que Chung está pressionando”, disse outra fonte.

Um porta-voz da Hyundai Motor não comentou o assunto.

O lucro líquido da Hyundai Motor no terceiro trimestre caiu em dois terços, atingido pelos custos de recalls nos Estados Unidos, que agravaram seus problemas. A montadora já estava sofrendo com vendas fracas em seus principais mercados, EUA e China.

O preço dos papéis da Hyundai recuou mais de 10 por cento neste trimestre, apesar de uma recente recuperação impulsionada por um plano de recompra de ações anunciado em 30 de novembro.