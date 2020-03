Disneylândia da Califórnia fechará por causa do coronavírus

O parque de diversões Disneylândia, um dos mais populares da Califórnia, fechará suas portas ao público a partir do próximo sábado, como medida de precaução diante do novo surto de coronavírus nos Estados Unidos, informou um porta-voz nesta quinta-feira (12).

“Embora não tenhamos sido informados de nenhum caso de Covid-19 no Disneyland Resort, apenas examinamos as diretrizes da ordem executiva do governador da Califórnia”, que recomenda suspender todos os eventos com mais de 250 pessoas.

“Preocupados com nossos visitantes e empregados, estamos fechando a Disneylândia e o Disney California Adventure, a partir da manhã de 14 de março até o final do mês”, informou o parque.