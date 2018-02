Disney vai investir 2 bi de euros em ampliação do parque de Paris

Paris – A Walt Disney Company anunciou nesta terça-feira um projeto de ampliação de 2 bilhões de euros da Euro Disney, que começará em 2021 e incluirá três novas áreas inspiradas em Marvel, Frozen e Star Wars.

O plano, conforme indicou a empresa em comunicado, é um dos seus projetos mais ambiciosos desde a inauguração do parque em Paris, em 1992. A Disneyland Paris, que segundo o texto é o principal destino turístico europeu, com mais de 320 milhões de visitas desde a abertura, atualmente tem dois parques temáticos, sete hotéis com capacidade total de 5.800 quartos e uma área de lazer, o Disney Village, de 30 mil metros quadrados.

A obra, que não teve a data de término divulgada, contemplará uma transformação do Parque Walt Disney Studios, novas atrações e experiências de entretenimento ao vivo e um novo lago que servirá de ponto de ligação entre o novo parque e o clássico.

O anúncio foi feito após uma reunião no Palácio do Eliseu entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e o diretor-executivo da Walt Disney Company, Robert A. Iger.

“A ampliação vai incorporar alguns personagens emblemáticos e histórias incomparáveis para criar novos mundos, atrações e entretenimento, que vão melhorar ainda mais a experiência dos visitantes e impulsionarão novas oportunidades para o turismo desta dinâmica região”, indicou o diretor na nota.

Conforme cálculos da empresa, a Euro Disney representa 6,2% da receita da França no quesito turismo, constitui “um potente motor de desenvolvimento social e econômico” e conta com mais de 16 mil funcionários de 100 nacionalidades.

Os novos planos foram divulgados após um ano no qual a Disneyland Resort Paris comemorou 25 anos e concluiu um programa de remodelação de dois anos que atualizou muitas das atrações clássicas do local.