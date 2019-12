Disney + registra 22 milhões de downloads desde lançamento, diz pesquisa

São Paulo — O Disney + da Walt Disney já foi baixado 22 milhões de vezes em dispositivos móveis desde o lançamento do serviço de streaming em novembro, de acordo com a empresa de pesquisa Apptopia.

A Disney informou anteriormente que seu novo serviço havia tido “uma demanda extraordinária do consumidor” no dia do lançamento, atingindo 10 milhões de assinaturas.

A empresa agora possui cerca de 41,5 milhões de espectadores nos Estados Unidos, incluindo assinantes de seus outros serviços de streaming, Hulu e ESPN +, em comparação com 61 milhões da Netflix, líder do setor.

A Apptopia disse que os concorrentes da Disney +, incluindo Netflix e Prime Video da Amazon, mantiveram seu desempenho inalterado durante o mesmo período.

Enquanto os usuários nos Estados Unidos passaram cerca de 200 milhões de horas no aplicativo Disney + durante as primeiras quatro semanas de seu lançamento, os usuários da Netflix gastaram cerca de 1 bilhão de horas durante o mesmo período, de acordo com a Apptopia.

Separadamente, a Disney + foi o termo mais pesquisado no Google este ano nos Estados Unidos.