Disney gasta menos que o esperado em serviço de streaming

Os populares parques temáticos da Walt Disney e um remake de “O Rei Leão” impulsionaram os lucros para além das metas de Wall Street, e a empresa gastou menos do que havia projetado em seu mergulho na área entretenimento de via streaming.

A Disney está tentando fazer a transição de líder de TV a cabo para uma potência no mercado de streaming de vídeo dominado pela Netflix. O serviço de entretenimento digital para famílias, Disney +, deve estrear na terça-feira.

Excluindo itens, a Disney lucrou 1,07 dólar por ação no trimestre encerrado em setembro, acima da média estimada por analistas de 0,95 dólar por ação, segundo dados da Refinitiv.

O Disney + será lançado inicialmente nos Estados Unidos, Canadá e Holanda. Em 19 de novembro, estreará na Austrália e na Nova Zelândia, seguido por vários países da Europa Ocidental em 31 de março, disse o presidente-executivo, Bob Iger.

“Estamos fazendo uma grande declaração sobre o futuro da mídia e do entretenimento e nossa capacidade contínua de prosperar nesta nova era”, disse Iger a analistas em uma teleconferência.

A empresa está gastando muito para competir pelos clientes de streaming.

A unidade direta ao consumidor e a internacional da Disney, que também inclui ESPN + e Hulu, registrou um prejuízo operacional de 740 milhões de dólares de julho a setembro, acima dos 340 milhões do ano anterior, mas menos que os 900 milhões de dólares previstos pela Disney.

Buscando um amplo público de todas as idades, o Disney + oferecerá uma profunda biblioteca de programas de TV e filmes da Disney, Pixar Animation, Marvel Studios, da franquia “Star Wars” e do National Geographic, além da programação original, como a nova série de “High School Musical” e um remake de “A Dama e o Vagabundo”. O serviço custará 7 dólares por mês, menos que os13 dólares do plano mais popular da Netflix.

No trimestre, a unidade de parques temáticos e produtos de consumo registrou um aumento de 17% no lucro, para 1,4 bilhão de dólares, impulsionado pelas vendas de mercadorias de “Frozen” e “Toy Story” e pelos maiores gastos de visitantes na Disneyland na Califórnia.

O estúdio se beneficiou dos remakes de “O Rei Leão” e “Aladdin”, além de “Toy Story 4”. O lucro da divisão aumentou 79%, para quase 1,1 bilhão de dólares.

A receita total aumentou 34%, para 19,10 bilhões de dólares, superando a estimativa média dos analistas de 19,05 bilhões.