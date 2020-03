Disney fecha parques e cruzeiros por coronavírus

São Paulo – A Disney anunciou, nesta quinta-feira (12), que todos os parques temáticos da empresa – e também o Universal Studios Orlando – vão parar de operar nos próximos dias.

O motivo é o mesmo que tem levado muitas empresas a optarem por home office e a pararem suas operações: a pandemia do coronavírus.

A Disneyland da Califórnia foi a primeira a ter o anúncio de fechamento publicado e deixará de funcionar a partir deste sábado (14), mas até o final do mês.

Em um comunicado enviado à agência de notícias AFP, um porta-voz da companhia afirmou que “embora não tenhamos sido informados de nenhum caso de Covid-19 no Disneyland Resort, apenas examinamos as diretrizes da ordem executiva do governador da Califórnia, que recomenda suspender todos os eventos com mais de 250 pessoas”.

Já o Disney World, que fica em Orlando, na Flórida, encerrará as atividades temporariamente no fim deste domingo (15) e permanecerá dessa forma também até o final do mês.

Os resorts da Disney no local ficarão abertos “até segunda ordem”, segundo a companhia, e o Disney Springs (centro de compras) permanecerá aberto.

O parque da Universal em Hollywood será reaberto no dia 28 de março, enquanto o de Orlando permanecerá fechado até o fim deste mês e o do Japão até o dia 22 de março.

Ao mesmo tempo, os cruzeiros da empresa também serão cancelados e permanecerão sem novas datas até o final de março.

A empresa afirmou ao jornal norte-americano The New York Times que continuará pagando o salário dos funcionários durante esse período.

No complexo de Orlando, a companhia emprega 75 mil pessoas. Já na Disneyland da Califórnia são 31 mil colaboradores.

O coronavírus é um problema para Disney há algum tempo em outros cantos do mundo. Na Ásia, quase toda a operação de parques não está operando.

Os parques chineses ficarão fechados até o fim de março ou até por mais tempo, de acordo com a companhia. Por ano, 51 milhões de pessoas visitam os complexos no Japão e na China. Em Xangai, onde o surto do coronavírus tem diminuído, as áreas de compras e alimentação serão reabertas aos poucos.

Por causa dos fechamentos dos parques chineses, a Disney estima que pode perder cerca de 280 milhões de dólares.

Ao todo, as propriedades da empresa do Mickey receberam 157 milhões de visitantes em 2018, segundo a Themed Entertainment Association (TEA), que acompanha a movimentação do setor. No mesmo ano, os parques também foram responsáveis pela metade dos quase 60 bilhões de dólares faturados pela empresa.